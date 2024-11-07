الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٩:٣٥ GMT
فارسی
البث المباشر

انفجار ضخم في طولكرم بالضفة الغربية تزامنا مع العدوان الاسرائيلي المستمر

الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:١٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :