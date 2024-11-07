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لماذا يستبعد ان يدعم ترامب حرب نتنياهو على غزة؟.. مراسل العالم يجيب +فيديو

الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٣٧ بتوقيت غرينتش

اعتبر مراسل العالم ان الرئيس الامريكي المنتخب دونالد ترامب لن يكون الحليف المثالي لرئيس حكومة الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو فيما يتعلق بالحرب على قطاع غزة ولبنان.

العالم - مراسلون

واشار الى ان ترامب رجل اقتصاد، وفاز لانه دعم احلام الامريكيين من خلال انه سيعيد للاقتصاد الامريكي قوته وان الادارة الديقراطية انهكت الاقتصاد الامريكي.

واضاف ان ترامب اعتبر ان حتى دعم اوكرانيا والكيان الاسرائيلي بالطريقة التي كان يقوم بها بايدن لن يقوم هو بها. فهو يتعامل مع كل شيء بعقلية التاجر ويريد الابتعاد عن التوترات ويبحث عن تسويات.

وبالنسبة للضفة الغربية اوضح مراسلنا ان الكيان الاسرائيلي اذا اراد الحصول على شيء من ترامب فهي ليست الحرب على غزة وجنوب لبنان بل يريد نتنياهو ان يسمح له ترامب بضم الضفة الغربية كاملا وان يطبق صفقة القرن.

المزيد بالفيديو المرفق..

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