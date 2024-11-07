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آية الله خامنئي: الكيان الصهيوني ارتكب مذبحة وكشف عن وجهه القبيح ظنا منه انه قضى على حماس لكن الحركة مازالت تقاتل وهذا يعني هزيمة الاحتلال

الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٤٣ بتوقيت غرينتش

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