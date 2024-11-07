الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤
١٠:٢٣ GMT
فارسی
البث المباشر

آية الله خامنئي: لقد تحول حزب الله من مجموعة صغيرة من المجاهدين الى تنظيم ضخم لديه قدرة استطاع بها دحر وهزيمة هذا العدو المجهز

الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٤٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :