الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤
١٠:٢٤ GMT
فارسی
البث المباشر

آية الله خامنئي: حزب الله مازال قويا ويخوض المعارك بشراسة وشدة على عكس ما يتصوره البعض بانه أصبح ضعيفا

الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٥٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :