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غارة لطيران الاحتلال بمحيط مسجد في جباليا النزلة شمالي قطاع غزة

الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٠:١٥ بتوقيت غرينتش

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