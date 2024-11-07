ترامب وأوروبا.. كلمات دافئة ومخاوف عميقة واستعداد لرحلة عاصفة!

العالم - الاميركيتان

ورغم كلمات التهنئة الدافئة، يستعد الحلفاء الأوروبيون لرحلة عاصفة، وفق وصف غاريت مارتن، المدير المشارك لمركز السياسة عبر الأطلسي في الجامعة الأميركية بواشنطن.

وقال في تصريحات "السنوات الأربع التي قضاها ترامب في منصبه كانت مضطربة إلى حد ما، وكانت هناك لحظات من المشاحنات المستمرة والانقسامات والافتقار إلى التماسك".

وتابع: "أعتقد أن ذلك حدث في وقت كانت الأوضاع فيه أقل خطورة مما هي عليه الآن".

وأضاف مارتن: "نحن الآن في خضم حرب كبيرة في أوكرانيا منذ عامين ونصف العام، وعلى أقل تقدير يمكننا افتراض أنه من المحتمل أن نرى تكرارا للتوتر الذي شهدناه سابقًا".

وكان المستشار الألماني، أولاف شولتس، قد هنأ ترامب على فوزه بالانتخابات الأميركية، مؤكدا أنه يريد العمل مع الولايات المتحدة "من أجل تشجيع الازدهار والحرية".

واستطرد المستشار الألماني عبر منصة "إكس": "تتعاون ألمانيا والولايات المتحدة معا منذ فترة طويلة بنجاح من أجل تشجيع الازدهار والحرية على جانبي الأطلسي. سنواصل القيام بذلك من أجل مصلحة مواطنينا".

كذلك، دعا شولتس ترامب إلى مواصلة التعاون، قائلا إن البلدين "أقوى معا"، مضيفا: "معا يمكننا أن نفعل أكثر بكثير مما نفعله واحدنا ضد الآخر".

وتدهورت العلاقات بين البلدين في عهد ترامب (2017-2021) الذي أطلق إجراءات وقائية استهدفت خصوصا واردات أوروبية وصينية.

وحذّر ترامب من أنه سيزيد الرسوم الجمركية بنسبة 20 بالمئة على كل المنتجات المستوردة من الخارج، وهو تهديد يقلق الشركات الألمانية التي تعتمد بشكل كبير على التصدير.

كما اعتبر محافظ البنك المركزي الفرنسي، أن فوز ترامب "يزيد من المخاطر التي تهدد الاقتصاد العالمي".

ورجح فرنسوا فيليروي دي غالهو، خلال مؤتمر في مدينة ليون، نقلت تفاصيله وكالة فرانس برس، أن تجلب الولاية الثانية لترامب "مزيدا من الحمائية التجارية" والمزيد من "العجز" في الموازنة الأميركية.

وقال فيليروي إن "الانتخابات الأميركية يجب أن تدق ناقوس الخطر لأوروبا" بعد "فترة تكاسل طويلة".

لكنه حذر أيضا من أن "أوروبا تلج هذا السياق الجديد وهي تعاني من نقاط ضعف جلية"، تشمل "التراجع التكنولوجي والانقسامات السياسية".

من جانبه، سارع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لتهنئة ترامب على "انتصاره المذهل"، مشيرا إلى أنه يأمل بأن تجعل رئاسته "أوكرانيا أقرب إلى السلام العادل".

وكتب زيلينسكي على حساباته بمنصات التواصل الاجتماعي، الأربعاء: "أُقدّر التزام الرئيس ترامب بمقاربة (السلام من خلال القوة) في الشؤون العالمية"، مضيفا: "هذا تماما هو المبدأ القادر على جعل السلام العادل أقرب في أوكرانيا".

كما وجهت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، تهانيها "الحارة" إلى ترامب، مجددة تأكيد أهمية "الشراكة بين الشعبين" الأوروبي والأميركي.

وحذا حذوها رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، قائلا إن "الاتحاد الأوروبي يتطلّع إلى مواصلة تعاونه البناء" مع الولايات المتحدة، مذكّرا بالعلاقة "التاريخية" بين واشنطن وبروكسل.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، هنأ أيضًا، ترامب في رسالة عبر منصة "إكس"، قال فيها إنه "مستعد للعمل معا كما تمكّنا من ذلك لمدة 4 سنوات" خلال الولاية الأولى للجمهوري.

وتابع: "سنعمل من أجل أوروبا أكثر اتحادا وقوة وسيادة في هذا السياق الجديد. من خلال التعاون مع الولايات المتحدة والدفاع عن مصالحنا وقيمنا".