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مصادر عبرية: صفارات الانذار تدوي في مستوطنة "نتيف هعسراه" بغلاف غزة

الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٠:٣٣ بتوقيت غرينتش

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