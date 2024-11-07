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مصادر فلسطينية: عشرات الضحايا والمفقودين بقصف مربع سكني في جباليا
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مصادر عبرية: اطلاق صاروخ من قطاع غزة تجاه مستوطنة "نتيف هعسراه" بالغلاف
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مصادر عبرية: صفارات الانذار تدوي في مستوطنة "نتيف هعسراه" بغلاف غزة
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اصابات في غارة على منزل بمحيط مسجد في جباليا النزلة شمالي القطاع
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اصابات بغارة لطيران الاحتلال على منزل بمحيط مسجد في جباليا النزلة شمالي القطاع
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غارة لطيران الاحتلال بمحيط مسجد في جباليا النزلة شمالي قطاع غزة
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الاعلام العبري: انباء اولية عن تسلل طائرة مسيرة الى منطقة البحر الميت
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آية الله خامنئي: سيأتي اليوم الذي يشهد فيه العالم والمنطقة هزيمة الكيان الصهيوني بشكل واضح على أيدي هؤلاء المجاهدين بإذن الله تعالى
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آية الله خامنئي: صحيح ان حزب الله فقد شخصياته البارزة لكنه يقاتل برجاله ومعنوياته العالية دون ان يتغلب عليه الاعداء حاليا وفي المستقبل ايضا
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آية الله خامنئي: حزب الله مازال قويا ويخوض المعارك بشراسة وشدة على عكس ما يتصوره البعض بانه أصبح ضعيفا
مصادر عبرية: صفارات الانذار تدوي في مستوطنة "نتيف هعسراه" بغلاف غزة
الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٠:٣٣ بتوقيت غرينتش
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فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2024 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.