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مصادر عبرية: اطلاق صاروخ من قطاع غزة تجاه مستوطنة "نتيف هعسراه" بالغلاف

الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٠:٤٦ بتوقيت غرينتش

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