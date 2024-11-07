كيان الإحتلال يبرم صفقة مع 'بوينغ' لشراء مقاتلات 'إف-15'

العالم - الاحتلال

وتم توقيع الاتفاقية مع "بوينغ"، الأربعاء، وأُعلن عنها صباح الخميس. وستمول الصفقة من أموال الدعم الأميركي، كما تتضمن خيارًا مستقبليًا لشراء 25 طائرة إضافية.

وكان المدير العام لوزارة الحرب، اللواء (احتياط) أيال زمير، قد وقع على التفويض للاتفاقية خلال زيارته للولايات المتحدة الشهر الماضي.

والأربعاء، بعد انتهاء المفاوضات التي قادتها بعثة الشراء التابعة للوزارة بالتعاون مع سلاح الجو، تم إبرام الصفقة بالكامل.

ويشن كيان الاحتلال الاسرائيلي بدعم من الولايات المتحدة الاميركية حرب ابادة جماعية في قطاع غزة منذ 7 اكتوبر عام 2023، راح ضحيتها اكثر من 143 الف شهيد أغلبهم اطفال ونساء، بالاضافة الى عشرات آلاف الجرحى وآلاف المفقودين، وادت ايضا الى دمار هائل في البنى التحتية للقطاع اضافة الى الحصار الخانق وانتشار المجاعة والاوبئة.