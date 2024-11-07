الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤
١١:٥٥ GMT
فارسی
البث المباشر

كيان الإحتلال يبرم صفقة مع 'بوينغ' لشراء مقاتلات 'إف-15'

كيان الإحتلال يبرم صفقة مع 'بوينغ' لشراء مقاتلات 'إف-15'
الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١١:٢٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الحرب "الإسرائيلية"، الخميس، توقيع صفقة لشراء "25 طائرة من الجيل القادم" من مقاتلات "إف-15" مع شركة "بوينغ" الأميركية، بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 5,2 مليار دولار.

العالم - الاحتلال

وتم توقيع الاتفاقية مع "بوينغ"، الأربعاء، وأُعلن عنها صباح الخميس. وستمول الصفقة من أموال الدعم الأميركي، كما تتضمن خيارًا مستقبليًا لشراء 25 طائرة إضافية.

وكان المدير العام لوزارة الحرب، اللواء (احتياط) أيال زمير، قد وقع على التفويض للاتفاقية خلال زيارته للولايات المتحدة الشهر الماضي.

والأربعاء، بعد انتهاء المفاوضات التي قادتها بعثة الشراء التابعة للوزارة بالتعاون مع سلاح الجو، تم إبرام الصفقة بالكامل.

ويشن كيان الاحتلال الاسرائيلي بدعم من الولايات المتحدة الاميركية حرب ابادة جماعية في قطاع غزة منذ 7 اكتوبر عام 2023، راح ضحيتها اكثر من 143 الف شهيد أغلبهم اطفال ونساء، بالاضافة الى عشرات آلاف الجرحى وآلاف المفقودين، وادت ايضا الى دمار هائل في البنى التحتية للقطاع اضافة الى الحصار الخانق وانتشار المجاعة والاوبئة.

روابط ذات صلة

الاحتلال يلوّث المياه في جنوب لبنان بأسلحة محرمة دوليا

الكنيست "الإسرائيلي" يصدّق نهائياً على ترحيل عائلات منفذي العمليات

جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي بمعارك جنوب لبنان

الكيان الاسرائيلي يجدد غاراته على مناطق الضاحية الجنوبية لبيروت والاوزاعي

'لن تستطيعوا إعادتهم'.. رسالة جديدة من حزب الله إلى قادة الاحتلال+فيديو