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قيادي بحرس الثورة الاسلامية: في عمليتي الوعد الصادق 1 و2 تم فرض ارادة النظام الاسلامي على العدو وسيتم بالوعد الصادق 3 تلقينه ردا أكثر تدميرا

الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١١:٠٤ بتوقيت غرينتش

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