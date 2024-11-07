أوباما يحث ترامب على التحلي بـ'حسن النية'

العالم - الاميركيتان

وقال أوباما في بيان الأربعاء، إن "هذه النتيجة بالتأكيد ليست ما كنا نأمله".

وأضاف أن "العيش في ظل الديمقراطية يعني الاعتراف بأن وجهة نظرنا لن تنتصر دائما، وأن نكون مستعدين لقبول الانتقال السلمي للسلطة".

وحث أوباما ترامب على التحلي "بحسن النية"، وقال "في بلد متنوع وكبير مثل بلدنا، لن نرى دائما لن نتفق دائما على كل شيء، ولكن التقدم يتطلب منا مد يد العون" بنية حسنة حتى "مع الأشخاص الذين نختلف معهم بشدة".

وكرر الرئيس الأسبق اعتزازه بالمرشحة الديمقراطية، كامالا هاريس.

وأضاف أن المشاكل في الولايات المتحدة "قابلة للحل إذا استمعنا لبعضنا البعض، وإذا التزمنا بالمبادئ الدستورية الأساسية والمعايير الديمقراطية التي جعلت الولايات المتحدة عظيمة".

وأقرت، هاريس، نائبة الرئيس الأميركي، بالهزيمة في الانتخابات الرئاسية أمام، ترامب، متعهدة بانتقال سلمي للسلطة، والتعاون مع الرئيس المنتخب.

وقالت هاريس في خطاب أمام أنصارها من جامعة هارود، الأربعاء، إن "النتيجة لم تأت كما كنا نتمناها، لكن علينا قبولها"، واعدة بـ "النضال" من أجل القضايا التي تبنتها في حملتها.

وحقق دونالد ترامب فوزا في الانتخابات ليصبح ثاني رئيس في تاريخ الولايات المتحدة الأميركية يفوز بولايتين غير متتاليتين، بعد غروفر كليفلاند.