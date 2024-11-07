الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤
١١:٥٦ GMT
فارسی
البث المباشر

لجان المقاومة الفلسطينية: اقرار الكنيست قانون ترحيل عائلات المقاومين امتداد لحرب الابادة والتطهير العرقي

الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١١:٢٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :