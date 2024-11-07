الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤
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لجان المقاومة الفلسطينية: كافة القوانين والاجراءات الصهيونية القمعية لن تفلح في ارهاب ابناء شعبنا ولن تكسر ارادته او تثنيه عن المقاومة

الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١١:٣٠ بتوقيت غرينتش

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