الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤
١١:٥٦ GMT
فارسی
البث المباشر

فايننشال تايمز عن مصدر مطلع: هناك تفاهم بين ترامب ونتنياهو للعمل على انهاء الحروب

الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١١:٤٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :