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جيش الاحتلال: اصابة 10 عسكريين بالساعات الـ24 الماضية 8 منهم بلبنان و2 بغزة

الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١١:٥٩ بتوقيت غرينتش

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