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صفارات الإنذار تدوي في "دوفيف ويفتاح وتسفعون" شمال فلسطين المحتلة
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مصادر لبنانية: إصابة 3 جنود لقوات اليونيفيل جراء الغارة الإسرائيلية على صيدا
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مصادر لبنانية: استهداف إسرائيلي لسيارة على الطريق الاولي في صيدا قرب حاجز للجيش اللبناني
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جيش الاحتلال: اصابة 10 عسكريين بالساعات الـ24 الماضية 8 منهم بلبنان و2 بغزة
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اعلام الاحتلال: تجدد دوي صفارات الانذار في مستوطنات بالجليل الغربي
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شهيدان بنيران مسيرة اسرائيلية في شرق رفح جنوبي قطاع غزة
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اعلام الاحتلال: صفارات الانذار تدوي في الكريوت وعكا ونهاريا وحيفا
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اعلام الاحتلال: صفارات الانذار تدوي في حيفا والجليل الغربي
مصادر لبنانية: استهداف إسرائيلي لسيارة على الطريق الاولي في صيدا قرب حاجز للجيش اللبناني
الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٢:١٥ بتوقيت غرينتش
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مصر
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خريطة الموقع
2024 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.