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مصادر لبنانية: استهداف إسرائيلي لسيارة على الطريق الاولي في صيدا قرب حاجز للجيش اللبناني

الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٢:١٥ بتوقيت غرينتش

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