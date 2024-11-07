الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤
١٢:٥٢ GMT
فارسی
البث المباشر

الإعلام العبري: سقوط صاروخ في مستوطنة "كفارمسريك" بالجليل الغربي

الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٢٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :