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جيش الإحتلال: رصد 40 صاروخا أطلقت من لبنان على الجليل وخليج حيفا وعكا

الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٢٥ بتوقيت غرينتش

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