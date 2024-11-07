الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤
١٢:٥٣ GMT
فارسی
البث المباشر

المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف تجمعا لقوات الإحتلال عند بوابة موقع "هرمون" بصلية صاروخية

الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٢٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :