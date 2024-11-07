كاميرا العالم ترصد إقتحام الإحتلال لمخيم طولكرم وهذا ما فعله!

العالم – خاص بالعالم

وتواجدت كاميرا العالم أمام حشودات للأرتال العسكرية الاسرائيلية على مدخل مخيم طولكرم خلال الإقتحام المتواصل منذ ساعات الفجر الأولى لمخيم طولكرم.

وقالت مراسلتنا أنه خلال أقل من 24 ساعة اقتحمت آليات الإحتلال الإسرائيلي المخيم لمرتين، حيث الاشتباكات لم تتوقف بين جيش الإحتلال الإسرائيلي مع الفصائل المقاومة داخل مخيم طولكرم.

وقالت مراسلتنا أنه حتى هذه اللحظة سجلت وزارة الصحة الفلسطينية شهيد وأربع اصابات، كما ارتقى شهيد آخر أصيب برصاص الإحتلال الاسرائيلي في مدينة جنين بعد ان انسحب جيش الاحتلال الاسرائيلي من مدينتي ومخيم جنين.

ولفتت مراسلتنا إلى استمرار جيش الإحتلال الاسرائيلي اقتحامه في هذا المخيم وسط اندلاع الإشتباكات والإنفجارات التي تسمعها بين الفينة والأخرى منوهة إلى أن كتيبة طولكرم سرايا القدس قالت في بيان لها، بانها تصدت لجيش الاحتلال الاسرائيلي بالعبوات الناسفة بوابل كثيف من الرصاص، كما قام جيش الاحتلال الاسرائيلي باستهداف منطقتين في مخيم طولكرم في السلاح الاسرائيلي وكان هناك انتشار للقناصة في أماكن عديدة كما أشارت هذه التحركات على مدخل المخيم ، جيبات عسكرية وجرافات مدولبة وجرافات من نوع D10 D9 اجتاحت هذا المخيم. ولا زالوا على مدخل هذا المخيم.

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