شاهد موقف الشارع الفلسطيني من عودة ترامب

العالم - خاص بالعالم

عاد ترامب الى البيت الأبيض ، عاد الحليف الاستراتيجي لبنيامين نتنياهو، لكن وحتى في زمن بايدن وهاريس اللذان شاب علاقتهما برئيس حكومة الاحتلال الشوائب ظلت الولايات المتحدة تقدم للكيان الإسرائيلي الدعم الكامل اللامحدود ، وهو ما اسال انهار الدماء في قطاع غزة .

وكذلك في لبنان، وان كان المشهد الذي يراه الفلسطينيون واللبنانييون راي العين يتم بيد الاحتلال فان شريان الحياة لهذا الاحتلال مصدره واشنطن كان في زمن ترامب واستمر في زمن بايدن وهاريس ولن ينقطع في زمن ترامب.



وقال رمزي رباح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الشارع الفلسطيني: علينا ان نتوقع ان يكون ترامب متماهي أكثر في السياسة مع نتنياهو صديقه ومع السياسة الاسرائيلية واليمين العنصري الذي يمثل ترامب في أمريكا مع اليمين الفاشي في"اسرائيل"سيتماهى في النظرة بمستقبل المنطقة".

الشارع الفلسطيني لم يأبه للإنتخابات الأمريكية ، لانه لا يتوقع من القادم الجديد للبيت الأبيض الا مستقبلا لونه اسود، والفلسطينييون أصحاب التجربة المريرة مع المتعاقبين على مقعد رئيس الولايات المتحدة يعتقدون ان الخطط التي بداها اليمين القومي في تل ابيب برئاسة نتنياهو في زمن ترامب واستمرتنفيذها في زمن بايدن لن تتوقف في الحقبة الترامبية الجديدة.

بل على العكس فان نتنياهو قد يجد بدلا من الانتقاد لمشروع ضم الضفة الغربية على سبيل المثال دعما سياسيا وماديا من الإدارة الجديدة .



وقال مواطن فلسطيني:"انا لا اتوقع كل خير لانهم وجهان لعملة واحدة سواء ديمقراطيين أو جمهوريين واعتقد أنه سيتم الإستيلاء على مزيد من الاراضي الفلسطينية وخاصه مناطق "C" وسنسير في كانتونات مغلقة".



لا يمكن لفلسطيني ان يختار بين النار والنار حتى ولو اختلف حجمها ولونها لان النتيجة منها الإحتراق.



تتغير الوجوه في البيت الابيض لكن الفلسطينيين يرون ما وراء الوجوه وإذا كان العالم ينتظر المواقف السياسية من دونالد ترامب فإن الفلسطينيين ينتظرون حجم النزيف الجديد الذي سيتركه في جسد قضيتهم.

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