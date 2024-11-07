الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤
٠١:٢٧ GMT
فارسی
البث المباشر

10 شهداء و30 جراء مجزرة إسرائيلية بغارة جوية على مدرسة شحيبر التي تؤوي نازحين في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة

الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٤٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :