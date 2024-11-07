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السيد الحوثي: المشروع الصهيوني يستهدف الأمة الإسلامية والعربية في كل شيء أرضها وعرضها ودينها ودنياها
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السيد الحوثي: الحركة الصهيونية اتجهت فعليا ضمن مشروع آمنت به قوى الغرب في بريطانيا واميركا واوروبا واتجهت لدعمه
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السيد الحوثي: القادة البريطانيون كانوا يقولون لمن وقف معهم من العرب وتعاون معهم أنتم أغبياء ومشكلتكم انكم صدقتم وعودنا
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السيد الحوثي: كما باع البريطاني الوهم والسراب والوعود للعرب يقوم الاميركي بنفس الدور وكلاهما تنكر لهم بشكل عجيب وجفاء كبير
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السيد الحوثي: بعض الإعلام العربي يساند العدو الإسرائيلي ويخدمه بشكل مفضوح وواضح وبشكل مخز لا مثيل له حتى في المراحل الماضية
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السيد الحوثي: كل جرائم العدو الإسرائيلي في غزة لم تدفع بعض الأنظمة العربية الى مستوى تصنيف العدو بالارهاب فقط
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السيد الحوثي: المجاهدون في فلسطين لم يفعلوا شيئا بالأنظمة التي تصنفهم كأرهابيين ولا يزالون حريصين على علاقات ايجابية مع كل ابناء الأمة
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السيد الحوثي: لا تزال بعض الأنظمة الرسمية تصف المجاهدين في فلسطين كأرهابيين بدون اي ذنب الا جهادهم ودفاعهم عن شعبهم ومقدساتهم
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السيد الحوثي: الحالة العربية والإسلامية تجاه ما يجري في غزة خطيرة وتعتبر من الدلائل الواضحة على مدى الإفلاس الانساني والاخلاقي والايماني
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السيد الحوثي: لا جديد في الموقف العربي والإسلامي أمام الجرائم الرهيبة والتصعيد الذي يقوم به العدو الإسرائيلي شمال قطاع غزة
غارة اسرائيلية عنيفة تستهدف المنطقة الواقعة بين المروانية وزفتا جنوبي لبنان
الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٥٤ بتوقيت غرينتش
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العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2024 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.