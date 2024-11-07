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غروسي: سأزور ايران خلال الايام القليلة القادمة

غروسي: سأزور ايران خلال الايام القليلة القادمة
الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٠٢ بتوقيت غرينتش

أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي أنه قد يزور طهران خلال الايام القليلة القادمة.

العالم - ايران

وأضاف غروسي وهو يتحدث في مؤتمر صحفي بالعاصمة الايطالية روما: قد تتم هذه الزيارة خلال بضعة ايام. يجب تحديد موعد الزيارة، لكنها ستتم.

وردا على سؤال حول ما قد يمكن ان يتغير في التعامل مع ايران بعد فوز دونالد ترامب بالرئاسة في امريكا، قال غروسي ان وجود ادارة جديدة في واشنطن يعني "توجهات مختلفة".

واضاف انه تعامل سابقا مع ادارة ترامب، ويتوقع ان يستمر بنفس الطريقة.

وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية قد قال في وقت سابق انه جاهز للتعامل مع الحكومة الايرانية الرابعة عشرة لتسوية القضايا العالقة فيما يخص اتفاقات الضمانات.

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