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السيد الحوثي: التقديرات تشير الى استشهاد أكثر من 2000 فلسطيني وجرح أكثر من 4000 خلال التصعيد العدواني شمال قطاع غزة

الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٠٥ بتوقيت غرينتش

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