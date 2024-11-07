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السيد الحوثي: العدو الإسرائيلي يمنع دخول أي مواد غذائية أو طبية ويفرض تحت القصف والمذابح والتجويع تهجيرا قسريا على سكان شمال قطاع غزة

الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٠٦ بتوقيت غرينتش

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