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السيد الحوثي: لا تزال بعض الأنظمة الرسمية تصف المجاهدين في فلسطين كأرهابيين بدون اي ذنب الا جهادهم ودفاعهم عن شعبهم ومقدساتهم

الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠١:١٣ بتوقيت غرينتش

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