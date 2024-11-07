حزب الله يشن هجوما بالمسيرات على قاعدة للمظليين في تل أبيب

العالم - لبنان

وقال حزب الله ان القاعدة تتبع للواء المظليين الاحتياط التابع للفرقة ثماني وتسعين في جيش الاحتلال الإسرائيلي. واضاف ان الطائرات اصابت أهدافها بدقة.

واضاف انه شن هجوما جويا آخر بسرب من المسيرات الانقضاضية على قاعدة حيفا البحرية التي تتبع لسلاح البحرية في الجيش الإسرائيلي، وتضم أسطولا من الزوارق الصاروخية والغواصات في خليج حيفا، وذلك للمرة الأولى وقد أصابت أهدافها بدقة.

واعلن الاعلام العبري انه تم إطلاق عشرات الصواريخ من لبنان تجاه الجليل الغربي والكريوت.

هذا وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، مقتل جندي في المعارك البرية جنوب لبنان، وإصابة آخر بجراح خطيرة في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إن الجندي أرئيل سوسنوف، من كتيبة "الهندسة 605" قد قُتل في الجبهة الشمالية (لبنان)، كما أصيب مقاتل من لواء "كفير" بجروح خطيرة في معارك شمال غزة.

وبمقتل الجندي "أرئيل" يرتفع عدد قتلى الاحتلال، منذ مطلع شهر تشرين ثاني/ نوفمبر الجاري، إلى 10 في مختلف الجبهات؛ بينهم 4 في معارك غزة، 3 في لبنان، و2 حالة انتحار، ومستوطن بسبب صواريخ أطلقت من لبنان.