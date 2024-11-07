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السيد الحوثي: المجاهدون في فلسطين لم يفعلوا شيئا بالأنظمة التي تصنفهم كأرهابيين ولا يزالون حريصين على علاقات ايجابية مع كل ابناء الأمة

الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠١:١٥ بتوقيت غرينتش

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