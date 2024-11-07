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السيد الحوثي: كل جرائم العدو الإسرائيلي في غزة لم تدفع بعض الأنظمة العربية الى مستوى تصنيف العدو بالارهاب فقط

الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠١:١٦ بتوقيت غرينتش

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