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السيد الحوثي: الحركة الصهيونية اتجهت فعليا ضمن مشروع آمنت به قوى الغرب في بريطانيا واميركا واوروبا واتجهت لدعمه

الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٢٣ بتوقيت غرينتش

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