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السيد الحوثي: العوامل الاساسية التي مكنت من تحقيق وعد بلفور ومن نجاح البريطاني هو الدفع الامريكي منذ مرحلة مبكرة كما اكدت المصادر التاريخية

الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٣٤ بتوقيت غرينتش

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