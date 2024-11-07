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السيد الحوثي: الرؤساء الامريكيون يتعاقبون بخدمة العدو الاسرائيلي والمشروع الصهيوني
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السيد الحوثي: امريكا تولت الدعم والشراكة مع العدو الاسرائيلي الى جانب بريطانيا
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السيد الحوثي: العالم الغربي الذي ينظر اليه الكثير من ابناء امتنا على انه عالم الحرية والحضارة والحقوق هو من اسند الظلم والباطل الاسرائيلي ضد امتنا
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السيد الحوثي: كل المؤسسات الدولية التي تأسست من بعد القضية الفلسطينية وحتى اليوم لم تفعل شيئا لفلسطين بل خدمت العدو الاسرائيلي
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السيد الحوثي: الامم المتحدة اعترفت بالعدو الاسرائيلي القائم على الاغتصاب والظلم والجرائم الفظيعة وقتل الاطفال والنساء والتهجير القسري للملايين
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السيد الحوثي: اعتراف الامم المتحدة بالعدو الصهيوني كعضو مثل أي دولة اخرى من الشواهد الواضحة على انها لا تقوم على اساس من العدل
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السيد الحوثي: اليهود لا يمتلكون المقومات الذاتية لان يفرضوا لهم كيانا متماسكا قويا صامدا ولذلك أتى بهم البريطاني وأتى من بعدهم الامريكي
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السيد الحوثي: حالة التخاذل والاعراض والتجاهل والتعامي عن كل الاحداث يمكن للامة ان تتكبد معها الكثير من الخسائر
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السيد الحوثي: الكثير من القوى الغربية سترى نفسها في موقف العاجز الفاشل الخاسر المستسلم اذا نهضت بمسؤوليتها وصححت من واقعها
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السيد الحوثي: عندما تقف الامة على قدميها وتنهض بمسؤوليتها معتمدة على الله وتطهر ساحتها من الظلم والفساد فسيعطيها الله التاييد بدورها العالمي
السيد الحوثي:الامة الاسلامية اصبحت ساحة مفتوحة للطامعين من مختلف القوى الكافرة في بلدانها وثرواتها وموقعها الجغرافي ومنافذها البحرية المهمة
الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٤٥ بتوقيت غرينتش
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البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2024 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.