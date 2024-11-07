الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٢:٢٩ GMT
فارسی
البث المباشر

السيد الحوثي: الكثير من القوى الغربية سترى نفسها في موقف العاجز الفاشل الخاسر المستسلم اذا نهضت بمسؤوليتها وصححت من واقعها

الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٥٠ بتوقيت غرينتش

تصنيف :