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السيد الحوثي: اعتراف الامم المتحدة بالعدو الصهيوني كعضو مثل أي دولة اخرى من الشواهد الواضحة على انها لا تقوم على اساس من العدل

الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٥٤ بتوقيت غرينتش

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