الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٢:٢٩ GMT
فارسی
البث المباشر

السيد الحوثي: الامم المتحدة اعترفت بالعدو الاسرائيلي القائم على الاغتصاب والظلم والجرائم الفظيعة وقتل الاطفال والنساء والتهجير القسري للملايين

الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٥٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :