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السيد الحوثي: العالم الغربي الذي ينظر اليه الكثير من ابناء امتنا على انه عالم الحرية والحضارة والحقوق هو من اسند الظلم والباطل الاسرائيلي ضد امتنا

الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٥٦ بتوقيت غرينتش

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