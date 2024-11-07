الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٢:٣٠ GMT
فارسی
البث المباشر

السيد الحوثي: ترامب قال انه مستعد لاعطاء "اسرائيل" المزيد من الاراضي العربية وهو يقصد ما يقول وهذه هي حقيقة الامريكيين

الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٠٠ بتوقيت غرينتش

تصنيف :