الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٢:٣٠ GMT
فارسی
البث المباشر

السيد الحوثي: الزعماء العرب الذين يتسابقون للولاء لترامب والطاعة له هم لا يحظون باي قيمة عنده مهما فعلوا ومهما قدموا

الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٠١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :