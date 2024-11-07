الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٢:٣١ GMT
فارسی
البث المباشر

السيد الحوثي: أمام امتنا نوذج رائع وعظيم في الصمود والتماسك والاستبسال وهم المجاهدون في قطاع غزة ولبنان

الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٠٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :