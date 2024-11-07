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السيد الحوثي: عمليات المقاومة الإسلامية في العراق مستقرة وفاعلة ومؤثرة رغم الضغوط السياسية والإعلامية الكبيرة لمحاولة إيقافها

الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:١٢ بتوقيت غرينتش

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