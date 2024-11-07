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منصة إعلامية إسرائيلية: إصابة مباشرة لسيارة في "كريات يام"
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وسائل إعلام إسرائيلية: أنباء عن عدد من الإصابات في الكريوت جراء سقوط صواريخ
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انتشال جثماني شهيدين من تحت انقاض منزل انهار بقصف اسرائيلي على جباليا شمال القطاع
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منصة إعلامية إسرائيلية: صليات صواريخ ثقيلة نحو الجليل ومنطقة خليج حيفا
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موقع حدشوت بزمان العبري: إصابة مباشرة لمنزل في الكريوت شمال حيفا
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الإحتلال يعلن مقتل 5 من جنوده وإصابة 16 آخرين بنيران المقاومة في جنوب لبنان
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دوي انفجارات في حيفا المحتلة بعد إطلاق صواريخ من جنوب لبنان
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السيد الحوثي: شعبنا سيخرج غدا الجمعة في حضور مليوني ليؤكد انه لن يتراجع عن موقفه أبدا في نصرة الشعب الفلسطيني مهما كانت التحديات
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السيد الحوثي: حاضرون في المعركة مع الاميركي ومستمرون في مساندة الشعب الفلسطيني
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السيد الحوثي: شعبنا سيواصل حركته ونشاطه ومسيراته ومظاهراته لأن هذا جزء من الموقف وجزء من الجهاد
السيد الحوثي: المزيد من العدوان والفتن لن تحقق لترامب ولا لاميركا و"إسرائيل" وبريطانيا وكل اعداء امتنا اهدافهم
الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:١٤ بتوقيت غرينتش
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البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2024 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.