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السيد الحوثي: شعبنا سيخرج غدا الجمعة في حضور مليوني ليؤكد انه لن يتراجع عن موقفه أبدا في نصرة الشعب الفلسطيني مهما كانت التحديات

الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:١٨ بتوقيت غرينتش

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