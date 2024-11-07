الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٣:٠٠ GMT
فارسی
البث المباشر

دوي انفجارات في حيفا المحتلة بعد إطلاق صواريخ من جنوب لبنان

الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٢١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :