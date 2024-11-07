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المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف تحركا لقوات الإحتلال عند بوابة فاطمة على الحدود اللبنانية الفلسطينية قبالة بلدة كفركلا بصلية صاروخية
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صفارات الإنذار تدوي في "يوفال" و"معيان باروخ" خشية تسلل مسيّرة من لبنان
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غارات جوية إسرائيلية على بلدتي الكفور والسماعية جنوبي لبنان
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القناة 12 الإسرائيلية: تضرر مبنى ومرآب للمركبات في "كريات يام" بخليج حيفا في الرشقة الصاروخية الأخيرة من لبنان
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12 شهيدا وعشرات الجرحى باستهداف الإحتلال مدرسة شحيبر غرب مدينة غزة
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الدفاع المدني في غزة: 80 الف محاصر في شمال القطاع يعانون من انعدام تام للغذاء والدواء
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نيويورك تايمز: الحرب على غزة ساهمت في إفشال حملة المرشحة كامالا هاريس
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القناة 12 الإسرائيلية: أضرار في مبنى في حيفا جراء سقوط صاروخ
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مصادر عبرية: نشوب سلسلة حرائق بالجليل الأعلى جراء سقوط صواريخ من لبنان
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مصادر طبية: 46 شهيدا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم 36 منهم شمالي القطاع
وسائل إعلام إسرائيلية: أنباء عن عدد من الإصابات في الكريوت جراء سقوط صواريخ
الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٢٨ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
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البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2024 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.