الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٣:٠٠ GMT
فارسی
البث المباشر

مصادر طبية: 46 شهيدا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم 36 منهم شمالي القطاع

الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٣٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :