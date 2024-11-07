تحالف الفتح: ترامب يريد ابقاء القوات الامريكية في العراق لحماية الكيان

العالم- العراق

وقال حسين في تصريح لوكالة المعلومة، ان "الولايات المتحدة الامريكية منذ البداية لا ترغب بأي انسحاب عسكري حقيقي من العراق وهي تريد فقط تريد تغيير عنوان تواجدها لكن بعد احداث المنطقة مؤخراً وبعد فوز ترامب أصبح هذا الامر صعبا فالأخير سيعمل على البقاء أطول حتى يكون قادر على حماية الكيان الصهيوني عبر هذا التواجد".

وبين، ان "ترامب أدرك جيدا بعد حرب لبنان وغزة إن المقاومة العراقية تشكل تهديداً حقيقياً للكيان الصهيوني بعد ان استطاعت ضرب اهداف داخل العمق الصهيوني"، مستدركا بالقول "ولهذا هو يريد البقاء في العراق ليبقى مسيطر على اجوائه ويبقى مراقب بشكل كامل لتحركات المقاومة".

ويرى مراقبون معادلة التواجد الامريكي في العراق ومسألة الانسحاب من الاراضي العراقية قد تتغير بوصول ترامب الى السلطة فيما رجحوا استمرار التواجد الامريكي داخل العراق رغم وجود اتفاق بين بغداد وواشنطن حول هذا الموضوع.