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القناة 12 الإسرائيلية: أضرار في مبنى في حيفا جراء سقوط صاروخ

الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٣٨ بتوقيت غرينتش

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