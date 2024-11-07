الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٣:٠٠ GMT
فارسی
البث المباشر

نيويورك تايمز: الحرب على غزة ساهمت في إفشال حملة المرشحة كامالا هاريس

الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٤٠ بتوقيت غرينتش

تصنيف :